В США признали отставание от России в сфере модернизации ядерных вооружений

В комитете сената США по вопросам политики Республиканской партии признали отставание от России в модернизации ядерных вооружений. Об этом сообщает RT.

Согласно заявлению членов комитета, Россия и Китай значительно опережают США в осуществлении программ модернизации. Сенаторы также отметили, что эти страны активно расширяют свои ядерные потенциалы.

Тем не менее в комитете подчеркнули, что США работают над модернизацией ядерной триады и поддержанием ее боевой готовности. В 2020 году Национальное управление по ядерной безопасности США получило на эти цели 12,46 миллиарда долларов, а в следующем планируется выделить 15,6 миллиарда долларов.

Ранее поступили сообщения о том, что президент США Дональд Трамп захотел в ближайшие месяцы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Отмечается, что главной целью саммита станет объявление о прогрессе по выработке соглашения о контроле над ядерными вооружениями. Так, согласно одной из версий, главы США и России в ходе встречи могут подписать проект соглашения о дальнейших переговорах по продлению СНВ-3.