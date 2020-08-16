Стало известно о желании Трампа встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп захотел в ближайшие месяцы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в воскресенье, 16 августа, стало известно телеканалу NBC News.

По данным источников канала, знакомых с ходом обсуждения, Трамп планирует провести встречу с Путиным до президентских выборов, которые пройдут в США в начале ноября. В администрации президента рассматривается несколько возможных дат проведения подобных переговоров. В частности, существует вероятность, что встречу двух лидеров могут организовать в сентябре в Нью-Йорке.

Как отметили собеседники NBC News, главной целью саммита станет объявление о прогрессе по выработке соглашения о контроле над ядерными вооружениями. Так, согласно одной из версий, главы США и России в ходе встречи могут подписать проект соглашения о дальнейших переговорах по продлению СНВ-3.

Как ожидается, такой шаг со стороны Трампа продемонстрировал бы американцам, что он способен заключать важные соглашения с другими странами, и положительным образом сказался бы имидже американского президента в преддверии выборов.

В июле в ряде американских СМИ также появлялась информация о намерении Трампа встретиться с Путиным до выборов. При этом отмечалось, что советники предупреждали американского президента о бесполезности такой встречи для США.