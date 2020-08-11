Трамп пообещал пригласить Путина на саммит G7

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Думаю, что он является очень важным фактором», — сказал он, добавив, что пригласил лидеров стран, которые не входят в G7, и некоторые уже приняли приглашения.

Лидер США также заявил, что склоняется к проведению саммита после президентских выборов в ноябре. По словам Трампа, в таком случае «обстановка будет более спокойной». «Мы могли бы сделать это в виде видеоконференции либо — непосредственно встречи», — отметил он.

Трамп в конце мая сообщил о решении отложить саммит G7 на осень и пригласить на него несколько сторонних государств. Помимо России, речь шла об Австралии, Южной Корее и Индии. Американский президент пояснил, что, по его мнению, G7 является «устаревшей группой» стран. Против такого решения выступили страны Евросоюза и Канада. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки», и отметил, что Путин не выступал с инициативой о присоединении страны к работе в данном формате.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. Однако после референдума на полуострове страны-участницы решили отказаться от формата «восьмерки».