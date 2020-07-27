Германия выступила против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post сообщил, что его страна выступила против предложения лидера США Дональда Трампа вернуть Россию в «Большую семерку» (G7).

По его словам, исключение России из такого формата было связано с присоединением Крыма и ситуацией на Украине. «Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России», — отметил Маас.

При этом глава МИД Германии заявил, что также не согласен с предложением пригласить другие страны на саммит G7. «Мы считаем нормальным формат G7 или G20, но против G11 или G12», — подчеркнул он.

Кроме того, Масс заявил, что Германия придерживается принципа реализации минских соглашений по Донбассу. Он добавил, что если речь идет об урегулировании ситуации на востоке Украины, то обсуждаться должен и вопрос Крыма.

Также глава МИД Германии назвал своего российского коллегу Сергея Лаврова очень опытным. «Он последовательно отстаивает интересы России, но с ним всегда возможно найти приемлемое решение», — подчеркнул Маас.

Президент США Дональд Трамп в конце мая сообщил о решении отложить саммит G7 на осень и пригласить на него несколько сторонних государств. Помимо России, речь шла об Австралии, Южной Корее и Индии. Американский президент пояснил, что, по его мнению, G7 является «устаревшей группой» стран. Против такого решения выступили страны Евросоюза и Канада.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встречи в формате G8.