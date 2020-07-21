В США представили резолюцию против воссоздания G8 с Россией

Американские сенаторы представили резолюцию против воссоздания G8 с участием России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автора инициативы, заместителя лидера демократического меньшинства в верхней палате законодательного органа Дика Дурбина.

Сенаторы выступили против участия России до тех пор, пока она «не прекратит свои злонамеренные действия против Украины, США», а также американских союзников.

Резолюцию уже поддержали 12 сенаторов. Автор инициативы выступает против предложения президента США Дональда Трампа восстановить формат G8 с участием России в связи с ситуацией вокруг Украины, Афганистана, а также якобы дестабилизирующих действий России против США и других демократических стран по всему миру.

Президент США Дональд Трамп в конце мая сообщил о решении отложить саммит G7 на осень и пригласить на него несколько сторонних государств. Помимо России, речь шла об Австралии, Южной Корее и Индии. Американский президент пояснил, что, по его мнению, G7 является «устаревшей группой» стран. Против такого решения выступили страны Евросоюза и Канада. Москва заинтересовалась приглашением.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встречи в формате G8.