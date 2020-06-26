Россия заинтересовалась приглашением Трампа на саммит G7

Россия заинтересована приглашением американского президента Дональда Трампа на саммит G7. Об отношении Москвы рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По словам замглавы МИД, Россия изучает предложение лидера США. При этом Рябков подчеркнул угасание «семерки» как формата, который ранее задавал тон решению многих международных проблем. «"Семерка" уже не та, какой она была раньше», — сказал дипломат, добавив, что ее роль меняется в процессе становления многополярности.

Отмечается, что Москва считает более приоритетными для себя другие форматы, включая «Большую двадцатку» и БРИКС.

Дональд Трамп в конце мая сообщил о решении отложить саммит на осень и пригласить на него несколько сторонних государств. Помимо России, речь шла об Австралии, Южной Корее и Индии. Американский президент пояснил, что, по его мнению, G7 не в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире, и является «устаревшей группой» стран. Против такого решения выступили Евросоюз, Канада и Франция.

Россия до 2014 года входила в «Большую восьмерку», однако была исключена из нее решением других участников группы после присоединения Крыма. Та продолжила свое существование в формате G7.

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