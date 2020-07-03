США рассказали о подготовке саммита G7 с участием России

Посол США в России Джон Салливан рассказал о подготовке саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию принадлежащего Григорию Березкину телеканала РБК.

«Мы сейчас прорабатываем детали и обсуждаем с МИД России и правительствами других стран-участниц вопрос о наличии приемлемой роли для России на этом саммите», — отметил американский представитель. Салливан подчеркнул, что президент США Дональд Трамп хотел бы видеть президента России Владимира Путина, так как Москва «причастна ко всем вопросам, которые стоят на повестке саммита».

Дональд Трамп в конце мая сообщил о решении отложить саммит G7 на осень и пригласить на него несколько сторонних государств. Помимо России, речь шла об Австралии, Южной Корее и Индии. Американский президент пояснил, что, по его мнению, G7 является «устаревшей группой» стран. Против такого решения выступили страны Евросоюза и Канада. Москва заинтересовалась приглашением и изучает его.

Россия до 2014 года входила в «Большую восьмерку», однако была исключена из нее решением других участников группы после присоединения Крыма. Организация продолжила свое существование в формате G7.

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