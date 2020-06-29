Япония отреагировала на приглашение Трампом России на саммит G7

Япония заинтересована в сохранении традиционного формата саммита G7. Так генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга отреагировал на приглашение американским президентом Дональдом Трампом еще четырех стран, включая Россию, сообщает РИА Новости.

«Для нашей страны, думаю, крайне важно поддерживать нынешний семисторонний формат», — отметил представитель Токио. При этом Суга добавил, что США сами согласуют вопрос о том, как проводить саммит.

Дональд Трамп в конце мая сообщил о решении отложить саммит G7 на осень и пригласить на него несколько сторонних государств. Помимо России, речь шла об Австралии, Южной Корее и Индии. Американский президент пояснил, что, по его мнению, G7 является «устаревшей группой» стран. Против такого решения выступили страны Евросоюза и Канада. Москва заинтересовалась приглашением и изучает его.

Россия до 2014 года входила в «Большую восьмерку», однако была исключена из нее решением других участников группы после присоединения Крыма. Та продолжила свое существование в формате G7.

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