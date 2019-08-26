В Германии захотели возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отверг предложение премьер-министров четырех федеральных земель улучшить отношения с Россией. Об этом сообщает Die Welt.

С призывом вернуть Россию в «Большую семерку» выступили главы Бранденбурга Дитмар Войдке, Саксонии-Анхальта Райнер Хазелоф, Тюрингии Бодо Рамелов и Саксонии Михаэль Кретшмер. По их мнению, для диалога с Москвой нужно «больше форматов», кроме того, отсутствие контактов негативно сказывается на отношениях сторон.

Политики отметили, что присутствие Москвы на саммитах G7 особенно важно в связи с выходом России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Маас подчеркнул, что его позиция по возвращению России в «Большую семерку» не изменится, пока не будет прогресса в решении конфликта на востоке Украины и «крымского вопроса».

В июле Кретшмер призвал снять санкции с России. Он отметил, что экономические меры против Москвы не приблизили европейских политиков к решению украинского конфликта.

Россия входила в G8 до 2014 года до присоединения Крыма. После этого лидеры остальных стран отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу без участия Москвы в Брюсселе. В саммите принимают участие Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия, Канада и представители Евросоюза.

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