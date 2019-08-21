Германия потребовала от России конструктива по Украине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию к конструктивному диалогу с Украиной. Об этом сообщает портал Zeit.
«Хайко Маас встречается со своим российским коллегой Сергеем Лавровым уже в пятый раз в этом году. Перед отъездом Маас призвал Россию занять конструктивную позицию в усилиях по установлению мира на востоке Украины», — отмечается в статье.
Кроме того, известно, что Маас хочет переговорить с Лавровым в Москве и на другие темы. Речь может коснуться ситуации в Сирии, ядерной программы Ирана, безопасности в Персидском заливе, вопросов научного, культурного и экономического сотрудничества.
20 августа сообщалось, что встреча лидеров стран-участниц «Нормандской четверки» может состояться до конца 2019 года.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после попытки новых властей в Киеве подавить выступления в Донецкой и Луганской областях.