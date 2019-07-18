Крупный немецкий политик призвал снять санкции с России

Разумный следующий шаг в отношениях России и Евросоюза — снятие антироссийских санкций, считает глава германской федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер. Его интервью 17 июля опубликовала газета Die Welt.

«У нас нет иного пути, — считает Кретшмер, — Правильно, что Россия вернулась в ПАСЕ и что Германия форсировала строительство газопровода "Северный поток-2". Далее стоит перейти к снятию санкций».

Он подчеркнул, что решение украинского конфликта — важная цель, для которой стоит делать все возможное, однако санкции на этом пути не продвинули европейских политиков ни на шаг.

Ранее 18 июля глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что мир в Европе возможен только при условии сотрудничества с Москвой, и диалог с Россией необходим, несмотря на расхождения по многим вопросам.

15 июля бывший министр ведомства канцлера Германии Рональд Пофалла объяснил необходимость газопровода «Северный поток-2» для Европы. По его словам, этот проект — самый экологический и выгодный способ поставок природного газа на континент, поэтому Евросоюз не сможет остановить его реализацию.

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