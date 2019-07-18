Определена роль России в установлении длительного мира в Европе

Длительный мир в Европе возможен только при условии сотрудничества с Москвой. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, передает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

Он подчеркнул, что диалог с Россией необходим, несмотря на «принципиально разные мнения» по многим вопросам. «Без Москвы мы не сможем ответить на срочные вопросы мировой политики. И мы достигнем длительного мира в Европе, только если будем сотрудничать», — подчеркнул Маас.

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Отмечается, что Хаас и его российский коллега Сергей Лавров примут участие в российско-германском форуме «Петербургский диалог», который пройдет 18-19 июля в городах Кенигсвинтер и Бонн.

15 июля бывший министр ведомства канцлера Германии Рональд Пофалла объяснил необходимость газопровода «Северный поток-2» для Европы. По его словам, этот проект — самый экологический и выгодный способ поставок природного газа на континент, поэтому Евросоюз не сможет остановить его реализацию.

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