Кремль ответил на выступления против участия России в G7

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 27 июля.

Песков отметил, что глава российского государства Владимир Путин не выступал с инициативой о присоединении РФ к работе в данном формате. По его словам, Москва удовлетворена работой саммита «Большой двадцатки» (G20), этот формат лучше отвечает современным реалиям.

Ранее Хайко Маас сообщил, что его страна выступает против предложения президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7. По его словам, членство России невозможно до урегулирования конфликта в Донбассе.

Трамп в конце мая сообщил о решении отложить саммит G7 на осень и пригласить на него несколько сторонних государств. Россия была в их числе.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. Однако после референдума на полуострове страны-участницы решили отказаться от формата «восьмерки».