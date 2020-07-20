Германия рассказала о нуждающейся в России Европе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о нуждающейся в России Европе. Его цитирует РИА Новости.

«Отношения с Россией означают не только санкции и их продление. Европе нужна Россия, например, для разрешения различных конфликтов, таких, которые происходят сейчас в Сирии и Ливии», — подчеркнул он. Маас добавил, что Европе нужно общаться с Россией, но при этом придерживаться четких принципов.

По мнению главы германского МИД, Китай и другие страны пытаются разделить Европу, чтобы взаимодействовать с каждым членом ЕС по отдельности. Однако объединению, напротив, нужно создать единый фронт.

18 июня Маас отмечал, что власти ФРГ могут принять дополнительные ограничительные меры против Москвы. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для такого решения нужно дождаться окончательных выводов расследования по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине.

В августе прошлого года в Германии выстрелом в голову был убит боевик группировки «Имарат Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Зелимхан Хангошвили. По мнению властей ФРГ, к преступлению причастны государственные органы России или Чеченской Республики. Хангошвили воевал против России на стороне боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме.

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