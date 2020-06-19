Меркель решила дождаться суда над возможным убийцей соратника Басаева

Германия может ввести новые ограничительные меры в отношении России, однако это будет зависеть от результатов расследования по делу об убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили. С таким заявлением выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА Новости.

Она также призвала дождаться итогов судебного разбирательства, прежде чем обсуждать новые санкции. «Мы в Евросоюзе всегда сконцентрированы на конкретных поводах», — пояснила канцлер. По словам Меркель, есть три повода к введению антироссийских мер: конфликт на востоке Украины, кибератаки на немецкий бундестаг и убийство соратника Басаева. Москву считают причастной ко всему из вышеперечисленного.

18 июня немецкая Генпрокуратура предъявила официальные обвинения в убийстве Хангошвили россиянину Вадиму К. Следствие допускает, что он действовал по указанию из Москвы и связан с российскими государственными структурами.

В начале июня немецкое министерство юстиции заявило, что Россия проигнорировала запросы ФРГ, связанные с этим делом, и не оказала необходимой помощи в расследовании.

8 мая немецкие следователи заявили, что за взломом электронной почты канцлера Ангелы Меркель в 2015 году могли стоять российские хакеры. В руки военной службы России якобы попали ее письма из парламентского бюро начиная с 2012 года. Сообщалось, что атака произошла во время празднования в Бундестаге 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.

5 мая Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Дмитрия Бадина, которого подозревают в кибератаке на Бундестаг в интересах разведывательных служб России. По ее версии, в апреле 2015 года мужчина в составе хакерской группировки Fancy Bear, которая, как утверждается, принадлежит ГРУ, взломал компьютерные сети парламента.

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