Германия предъявила обвинения возможному убийце соратника Басаева

Генеральная прокуратура Германии предъявила официальные обвинения предполагаемому убийце чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Россиянина Вадима Красикова, известного также как Вадим С., обвиняют в убийстве и нарушении правил владения оружием. Считается также, что он действовал по поручению из России и связан с государственными структурами.

В начале июня немецкое министерство юстиции заявило, что Россия проигнорировала запросы ФРГ, связанные с этим делом, и не оказала необходимой помощи в расследовании.

В декабре глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине осложнило отношения между Россией и ФРГ.

В августе 2019 года в Германии выстрелом в голову был убит боевик «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Зелимхан Хангошвили. По мнению ФРГ, к преступлению причастны государственные органы России или Чеченской Республики. Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме.

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