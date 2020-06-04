Россия назвала чушью обвинения в хакерских атаках на Германию

Москва назвала обвинения в адрес России о хакерских атаках на Берлин беспочвенными. Об этом заявила в четверг, 4 июня, представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Звучавшие неоднократно громкие заявления о том, что никто, кроме Москвы, эту кибератаку совершить не мог (...) — это абсурд, это псевдоправовая позиция, это чушь», — подчеркнула она. Дипломат призвала Берлин предъявить доказательства подобных слов.

Захарова добавила, что за последний год именно с территории Германии было совершено больше всего хакерских атак на Россию. По ним Москва направила 75 сообщений немецким контрагентам, однако получила ответы только на семь запросов. При этом со стороны Берлина официальных обращений по кибератакам вообще не поступало, рассказала представитель МИД.

8 мая немецкие следователи заявили, что за взломом электронной почты канцлера Германии Ангелы Меркель в 2015 году могли стоять российские хакеры. В руки военной службы России якобы попали ее письма из парламентского бюро начиная с 2012 года. Сообщалось, что атака произошла во время празднования в Бундестаге 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.

5 мая Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Дмитрия Бадина, которого подозревают в кибератаке на Бундестаг в интересах разведывательных служб России. По ее версии, в апреле 2015 года мужчина в составе хакерской группировки Fancy Bear, которая, как утверждается, принадлежит ГРУ, взломал компьютерные сети парламента.

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