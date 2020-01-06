Захарова прокомментировала реакцию Мааса на угрозы Трампа в адрес Ирака

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова главы МИД Германии Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США Дональда Трампа ввести санкции против Ирака.

«Надо было еще извиниться. На всякий случай. А то Германию некому будет защищать», — написала дипломат.

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Ранее Маас заявил, что угрожать Ираку санкциями в ответ на решение парламента страны вывести американские войска с территории республики «не очень полезно». Он также заверил, что Германия намерена использовать все дипломатические средства, чтобы не допустить эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее в понедельник Трамп заявил, что американские войска не покинут Ирак, пока ближневосточная страна не заплатит за американскую авиабазу, строительство которой, по его словам, обошлось в миллиарды долларов. Он подчеркнул, что в случае каких-либо враждебных действий с иракской стороны Вашингтон наложит на страну невиданные ранее санкции.

После убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани по приказу Трампа иракский парламент потребовал от США вывести войска с территории государства.

Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР был убит в результате ракетного удара вооруженных сил США. Тегеран счел случившееся террористическим актом пообещал ответные меры.

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