Германия решила не допустить развития конфликта между США и Ираном

Германия намерена использовать все дипломатические возможности для того, чтобы не допустить эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в интервью Bild заявил министр иностранных дел страны Хайко Маас.

Он уточнил, в ближайшие несколько дней МИД Германии использует все возможности в ООН и в диалоге с Ираном, чтобы не допустить развития конфликта между Вашингтоном и Тегераном. По мнению главы МИД, любая провокация сейчас может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона, а также для безопасности Европы.

Ранее 5 января президент США Дональд Трамп заявил, что его армия нанесет удар по 52 важным иранским объектам, если Тегеран нападет на американцев. По его словам, атаки будут очень быстрыми и очень сильными.

Напряженность на Ближнем Востоке начала расти после убийства 3 января военнослужащими США генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.

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