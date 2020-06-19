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Германию призвали отказаться от «Северного Потока-2» из-за убийства Хангошвили

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Фото: Nord Stream 2

Правительству Германии стоит отказаться от поддержки проекта газопровода «Северный поток — 2» в связи с выводами расследования Генпрокуратуры по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине. Такое заявление сделал заместитель председателя фракции Свободной демократической партии (FDP) Александер Ламбсдорф, сообщает Bild.

«Я считаю, такое убийство здесь, в Берлине, в сердце нашей столицы, в паре сотен метров от правительственных зданий — настолько серьезная атака на суверенитет Германии, что нам нужно трижды подумать, прежде чем прокладывать денежную трубу в Россию. Мы можем покупать газ у других продавцов», — приводит издание его слова.

В том же интервью Ламбсдорф от имени своей партии призвал главу государства обсудить с другими европейскими лидерами возможный совместный ответ России.

Днем ранее глава МИД Германии Хайко Маас отмечал, что власти могут принять дополнительные ограничительные меры против Москвы. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для такого решения нужно дождаться окончательных выводов расследования.

Ранее немецкая Генпрокуратура предъявила официальные обвинения в убийстве Хангошвили россиянину Вадиму К. Следствие допускает, что он действовал по указанию из Москвы и связан с российскими государственными структурами.

В начале июня немецкое министерство юстиции заявило, что Россия проигнорировала запросы ФРГ, связанные с этим делом, и не оказала необходимой помощи в расследовании. В РФ эту информацию назвали неверной.

В декабре 2019-го глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине осложнило российско-германские отношения.

В августе прошлого года в Германии выстрелом в голову был убит боевик «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Зелимхан Хангошвили. По мнению властей ФРГ, к преступлению причастны государственные органы России или Чеченской Республики. Хангошвили воевал против России на стороне боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме.

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