Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку-2» из-за санкций США

Берлин отказывается менять позицию по строительству газопровода «Северный поток-2» из-за возможных санкций США. Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса приводит ТАСС.

По словам главы немецкого МИД, планы Вашингтона по введению новых ограничений ничего не меняют для Германии в отношении «Северного потока-2». «Санкции, которые сейчас обсуждаются, на наш взгляд, носят экстерриториальный характер, мы их отвергаем», — отметил Маас.

15 июня Маас рассказал о сложных отношениях между Берлином и Вашингтоном. Помимо «Северного потока-2», сейчас разногласия между странами касаются также расходов ФРГ на оборону. В этой связи президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не станет выводить свои войска с германской территории, если Берлин не будет нарушать договоренности о военных бюджетах в рамках НАТО.

В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за ограничений со стороны США в отношении компаний, участвующих в проекте.

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