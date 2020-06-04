США запланировали расширить санкции против России

США запланировали расширить санкции против газопровода «Северного потока-2» и внесли проект на рассмотрение в Сенат. Об этом говорится на официальной странице сенатора, члена Республиканской партии Джона Барассо.

По его словам, документ нацелен на то, чтобы «уточнить и расширить» санкции против России. Законопроект уже поддержали пять сенаторов от Демократической и Республиканской партий.

Ранее сенатор Техаса Тед Круз заявил, что «Северный поток-2» угрожает интересам США и не может быть завершен. Он рассказал о намерении расширить список ограничений.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Однако завершение строительства пришлось отложить из-за позиции Дании, которая долго не согласовывала Москве маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем из-за ограничений со стороны США в отношении компаний, участвующих в проекте. В результате работы по прокладке труб приостановил швейцарский подрядчик Allseas, и Россия столкнулась с необходимостью достраивать объект собственными силами. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.

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