Определено будущее «Северного потока-2» в условиях американских санкций: они не смогут остановить строительство, проект будет завершен и запущен. Такое мнение высказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает «Интерфакс».

На вопрос о том, помешают ли американские санкции строительству, он ответил так: «Если жестко, кратко — нет».

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Реализация проекта была приостановлена в начале этого года из-за американских санкций: Вашингтон наложил ограничения на участвующие в проекте компании. В результате работы по прокладке труб приостановил швейцарский подрядчик Allseas, и Россия столкнулась с необходимостью достраивать объект собственными силами. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.

В целом российские власти видят в санкционной политике США позитивные стороны. Например, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев говорил: «Американцы все же в нас верят, причем больше, чем кто-либо другой».

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