В России нашли плюсы от санкций США против «Северного потока-2»

Власти России нашли плюсы от активной санкционной политики США в отношении проекта газопровода «Северный поток-2». О них рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл рассказал о планах американских властей ввести новые ограничения в отношении российского проекта. По его словам, расширение санкций поддерживают и в Республиканской, и в Демократической партии США. По мнению Косачева, подобные планы говорят о том, что в Вашингтоне верят в возможности Москвы завершить проект, несмотря на ограничения.

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При этом «еще в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности министр энергетики США заверял партнеров, что, дескать, Россия не сможет достроить "Северный поток-2" в условиях американских санкций». «Американцы все же в нас верят, причем больше, чем кто-либо другой», — заключил Косачев. При этом он раскритиковал политику США, которые, по его мнению, стремятся не помочь своим европейским партнерам с энергетической безопасностью, а продать американский дорогой газ любой ценой.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Однако завершение строительства пришлось отложить из-за позиции Дании, которая долго не согласовывала Москве маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем из-за ограничений со стороны США в отношении компаний, участвующих в проекте. В результате работы по прокладке труб приостановил швейцарский подрядчик Allseas, и Россия столкнулась с необходимостью достраивать объект собственными силами. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.

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