Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», сменило владельца: теперь оно принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ). Об этом сообщается в выписке из регистрации корабля в Российском международном реестре судов.

Ранее эксплуатирующей организацией «Академика Черского» указывалась ООО «Газпром флот», информация о собственнике нигде не размещалась. Отмечается, что дочерняя компания «Газпрома» приобрела судно в 2015 году.Ппо состоянию на 31 марта 2020 года СТИФ входил в группу «Газпрома».

Уставный капитал СТИФ составляет 123 миллиона рублей, фонд занимается в основном арендой и управлением недвижимости. В конце марта фонд сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург.

Как рассказал принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов, если собственником судна сделали фонд, то возможные санкции США против этого юридического лица считаются «неопасными». Также теперь под санкции может попасть само судно.

29 мая судно «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, который является базой для работ по проекту.

«Академик Черский» вышел из порта Находка в середине февраля, после чего неоднократно менял курс, устанавливал неверные конечные точки маршрута, пока не вошел в Балтийское море.

Российские власти и «Газпром» официально не подтверждают, но и не опровергают, что «Академик Черский» будет завершать проект, хотя ранее его неоднократно называли наиболее вероятным вариантом.

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