Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута. Трубоукладчик заблудился на карте, потому что направляется в сторону противоположную той, что указана в пункте назначения. Об этом свидетельствую данные порталов по отслеживанию судов Myshiptracking и Vesselfinder.

На первом из них конечной точкой этого этапа маршрута судна значится египетский Порт-Саид, расположенный у входа в Суэцкий канал. Второй портал показывает, что «Академик Черский», вышедший из испанского порта Лас-Пальмас на Канарских островах, идет вдоль атлантического побережья Португалии, то есть в сторону Франции и Великобритании.

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Судно, купленное у Китая в 2015 году, принадлежит «Газпрому». Это единственный российский трубоукладчик, способный продолжить работы на «Северном потоке-2», остановленные после американских санкций. Поэтому когда «Академик Черский» вышел из порта Находки в середине февраля на юг, эксперты предположили, что он направляется в Балтийское море.

Однако вначале он изменил направления движения на Мозамбик, а потом и на ЮАР. После этого появилось предположения, что трубоукладчик по какой-то причине решил не заходить в Суэцкий канал, а избрал гораздо более длинный обходной маршрут.

На выходе из Лас-Пальмаса «Академик Черский» указал, что прибудет в Египет в ночь на 30 апреля, то есть пойдет обратно. Какова реальная конечная точка маршрута, неизвестно. Владельцы судна ситуацию не комментируют.

Российские власти обещают ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию конце текущего года или начале следующего. В США говорят о новых санкциях, если проект завершат, но сомневаются в том, что у России появятся возможности для таких работ. В свою очередь эксперты указывают, что газопровод не нужен «Газпрому» в ближайшие годы и не повлияет на его работу.

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