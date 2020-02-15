США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Бруйетт считает, что задержка в строительстве газопровода будет большой, поскольку у России нет технологий, подходящих для завершения работ. «Если они что-то придумают, мы посмотрим. Но я не думаю, что это так просто, как они об этом говорят», — подчеркнул он.

По словам Бруйетта, американцам досадно, что Германия и другие страны Евросоюза «полагаются на русских» в этом вопросе. Он также напомнил, что Вашингтон не раз говорил о необходимости сократить энергетическую зависимость Европы от России.

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