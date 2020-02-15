Оценены шансы России найти корабль для завершения «Северного потока-2»

Россия найдет корабль для завершения «Северного потока-2». Такое мнение высказал глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле, передает Bloomberg.

Зеле выразил уверенность в том, что Россия найдет нужный корабль. При этом он не смог ответить, каким способом укладка труб будет завершена, и сколько времени на это понадобится.

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При этом глава OMV отметил, что технология не отличается особой сложностью. «Вопрос только в том, подходит ли установка корабля для укладки труб», — подчеркнул он.

В декабре прошлого года США ввели новые санкции против «Северного потока-2». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, немедленно прекратить строительство газопровода. В результате швейцарская компания Allseas заявила о прекращении работы над проектом.

В феврале «Газпром» заявил, что запуск газопровода «Северный поток-2» запланирован на конец 2020 года.

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