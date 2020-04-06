Судно для завершения «Северного потока-2» взяло курс на Европу

Способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2» судно направилось в Европу. Принадлежащий «Газпрому» трубоукладчик «Академик Черский» сменил курс, портом назначения теперь значится испанский Лас-Пальмас. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking

В настоящее время судно находится у берегов ЮАР, куда пришло из Мозамбика. Прибыть в порт на Канарских островах оно намерено менее чем через две недели — 18 апреля.

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«Академик Черский» покинул порт Находка 10 февраля. Он постоянно меняет пункта назначения, что не позволяло говорить о конечной точки маршрута. Официально его перемещения не комментируются, и причина, по которой он решил избежать захода в Суэцкий канал, неизвестна.

О том, что купленный у Китая в 2015 году трубоукладчик теоретически могут использовать для достройки «Северного потока-2», еще в декабре рассказал министр энергетики России Александр Новак. Также о возможности России завершить проект своими силами говорили глава «Газпрома» Алексей Миллер и президент страны Владимир Путин.

Швейцарский подрядчик Allseas отказался продолжать работы после того, как США ввели санкции в отношении связанных со строительством компаний. Министр энергетики США Дэн Бруйетт после информации о готовности России завершить проект, указал, что для этого ей надо много времени, но если это произойдет, Вашингтон предпримет новые меры. Источники в Белом доме утверждают, что речь идет о санкциях к покупателям газа.

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