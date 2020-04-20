Судно для завершения «Северного потока-2» пошло обратно

Способный завершить строительство газопровода «Северный поток-2» российский трубоукладчик «Академик Черский» покинул испанский порт Лас-Пальмас и пошел в Египет. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Vesselfinder и Myshiptracking

Ожидается, что в Порт-Саид, расположенный на входе в Суэцкий канал, оно прибудет в ночь на 30 апреля. Конечная точка следования судна и цель такого более чем двухмесячного маршрута по-прежнему неизвестны.

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«Академик Черский» вышел из Находки. По некоторым причинам он не стал заходить в Суэцкий канал, вместо этого обогнув африканский континент и таким образом по Атлантике дойдя до Европы. Ожидалось, что судно направится в Балтийское море для работ на трубопроводе, но, судя по нынешнему маршруту, оно начало движение обратно.

Дочерняя компания «Газпрома» («Газпром флот») купила у Китая трубоукладчик в 2015 году. Его должны были использовать в работах на проекте «Сахалин-3».

В конце 2019 года, когда санкции США остановили работы на «Северном потоке-2», в России заговорили об использовании «Академика Черского» в Балтийском море. В частности, такое предположение высказывал министр энергетики России Александр Новак.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер утверждал, что компания в состоянии завершить «Северный поток-2» своими силами, а президент России Владимир Путин в качестве сроков указывал конец 2020 года или начало 2021-го.

В свою очередь в США утверждают, что Россия либо не сможет закончить строительство, либо потратит многие годы на прокладку оставшихся 160 километров труб под водой. Однако если это случится, в Белом доме примут новые меры, чтобы газопровод не начал работу.

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