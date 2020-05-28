Судно для достройки «Северного потока-2» вышло с базы

Российское судно «Академик Черский», способное достроить газопровод Северный поток-2, вышло из немецкого порта Мукран и встало на якорь в пяти километрах от него, свидетельствуют данные порталов за слежением морского трафика Vesselfinder и Marine Traffic.

Мукран является базой для работ по проекту. Трубоукладчик находился в нем последние две недели. Спутниковые фотографии свидетельствовали, что в это время трубы для укладки газопровода подвезли на пристань с краном.

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Российские власти и «Газпром» официально не подтверждают, но и не опровергают, что «Академик Черский» будет завершать проект, хотя ранее его неоднократно называли наиболее вероятным вариантом.

Судно вышло из порта Находка в середине февраля, после чего неоднократно меняло курс, устанавливало неверные конечные точки маршрута, пока не вошло в итоге в Балтийское море.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл рассказал, что Вашингтон готовит новые санкции в отношении «Северного потока-2». По его словам, проект одобрили обе партии. Главной задачей документа станет закрытие возможности поставлять газ по этому маршруту, даже если Россия сможет достроить его.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев указал, что такие комментарии свидетельствуют об изменении отношения США к проекту, ведь раньше они не верили в возможность «Газпрома» завершить его самостоятельно. Россия планирует запустить «Северный поток-2» в эксплуатацию в конце этого года или в начале следующего.

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