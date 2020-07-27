Германия заявила о необходимости России для решения международных проблем

Решение ряда мировых проблем, в частности — военных конфликтов, идущих сейчас в Сирии, Ливии и на Украине, невозможно без участия России, считает министр иностранных дел Германии Хайко Маас. О необходимости российского государства для разрешения международных проблем он заявил в интервью газете Rheinishe Post.

«В настоящее время отношения сложны по многим темам. Но мы также знаем, что нам нужна Россия для решения таких конфликтов, как конфликты в Сирии, Ливии и Украине. Это будет работать только с Россией, не вопреки России», — цитирует РИА Новости слова главы немецкого МИД.

Сообщается, что в том же интервью Маас высоко оценил дипломатические умения российского министра иностранных дел Сергея Лаврова: он отметил, что Лавров последовательно отстаивает российские интересы, но готов искать совместные решения.

Ранее сообщалось, что Маас высказался против возвращения России в формат G7 и восстановления «Большой восьмерки». Причиной для такой позиции он назвал конфликт вокруг Крыма и непризнанных республик Донбасса.