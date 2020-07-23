Макрон предупредил о санкциях против вовлеченных в ливийский конфликт стран

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о подготовке санкций против стран, которые вовлечены в ливийский конфликт. Об этом сообщает Reuters.

Французский лидер отметил, что нельзя позволять иностранным державам нарушать эмбарго на оружейные поставки. Введение санкций против нарушающих этот запрет стран, по его мнению, — необходимая мера для прекращения огня в Ливии и начала политического урегулирования в этой стране.

До этого возможность введения мер против поставщиков оружия в Ливию стороны обсудили в рамках саммита Евросоюза в Брюсселе. В альянсе также призвали всех участников конфликта немедленно прекратить боевые действия.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл отношение Москвы к участникам военного конфликта в Ливии — правительству национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. «Россия никогда не пыталась делать какие-то ставки в ливийской игре, мы всегда работали со всеми политическими силами Ливии», — сказал Лавров. По его словам, Москва поддерживает контакты как с одной, так и второй стороной.

Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии прошла в Берлине 19 января. В переговорах приняли участие лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Египта, а также генсек ООН, глава Еврокомиссии и представители других международных организаций. По итогам конференции стороны согласовали итоговый документ, предусматривающий решение ряда проблем в Ливии. Помимо прочего, было принято решение о введении эмбарго на поставки оружия сторонам конфликта и усиленный мониторинг выполнения этого решения.

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