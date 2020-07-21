Российских наемников обвинили в убийстве местного жителя в Ливии

Наемники из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера убили местного жителя в ливийском городе Сирт. В этом их обвинил во вторник, 21 июля, протурецкий ресурс Clash Report в своем Twitter-аккаунте.

По данным портала, также бойцы ЧВК ранили еще одного местного жителя. Когда именно это произошло, не уточняется, другие детали происшествия также не приводятся.

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14 июля Африканское командование Вооруженных сил США обвинило российских наемников в минировании районов ливийской столицы Триполи. Позже, 21 июля, турецкое агентство Anadolu сообщило, что в результате взрыва одной из установленных бойцами ЧВК Вагнера мин к югу от Триполи два мирных жителя, в том числе один ребенок, получили ранения.

Временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев заявлял, что сообщения о нахождении российских наемников в Ливии и поставке в страну вооружения со стороны Москвы недостоверны и беспочвенны. До этого Россию неоднократно обвиняли в том, что ее наемники находятся в Ливии. Утверждалось, что около 2 тысяч бойцов из ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным — воюют на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, который в настоящее время контролирует Сирт.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.