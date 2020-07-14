Россия ответила на сообщения о своих наемниках и оружии в Ливии

Сообщения о нахождении российских наемников в Ливии и поставке в страну вооружения со стороны Москвы недостоверны и беспочвенны. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев.

По его словам, Россия не поддерживает политику наемничества — напротив, за соответствующую деятельность законодательство страны предусматривает уголовное наказание. При этом, как отмечает Болтаев, наемник — это частное лицо, которое может нанять такое же частное лицо.

«Если и есть российские граждане, которые волею судеб или еще какими-то путями оказались в Ливии или еще где-то, это значит, что они сами предприняли какие-то шаги, им платят за это деньги, но они нарушают российское законодательство», — сказал временный поверенный в делах, подчеркнув, что таких подтвержденных фактов в Ливии никто не предоставлял, а если они появятся, Россия нужным образом отреагирует. «Пока есть голословные утверждения, которые мы отвергаем», — заключил Болтаев.

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Он ответил и на вопрос по поводу поставки вооружения в Ливию, сказав, что после введения санкций Россия таким вопросом не занимается. «Это и не входит в государственную политику России — мы больше проиграем, если будем нарушать эмбарго и поставлять оружие в Ливию, где не определено будущее и нет стабильного политического положения», — заметил дипломат.

Россию неоднократно обвиняли в нахождении наемников в Ливии. Утверждалось, что бойцы из ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным — воюют на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Россия опровергает такую информацию.

В Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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