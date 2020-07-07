Стало известно об уничтожении еще одного «Панциря» и гибели наемников в Ливии

Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожили в районе военного аэродрома аль-Джуфра зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь». Об этом стало известно местным медиа, сообщает турецкое издание EHA MEDYA в Twitter.

Как уточняет Clash Report, «Панцирь» российского производства был уничтожен ударным беспилотником.

Помимо этого, сообщается о гибели и ранении наемников из частной военной компании Вагнера. Число жертв и пострадавших не называется.

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Подтверждения этой информации пока нет.

«Панцирями» в Ливии располагает Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, они были поставлены из ОАЭ. По данным противостоящей ей армии ПНС, за май ЛНА потеряла девять зенитных комплексов. На фоне потерь средств противовоздушной обороны и утраты инициативы в небе стало известно о передаче армии Хафтара истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, которые, как заявляли в Пентагоне, были переброшены из России транзитом через Сирию. Москва и Дамаск не подтверждали и не опровергали эти сообщения.

Аль-Джуфра — военный аэродром в 600 километрах к юго-востоку от Триполи — одна из главных целей армии ПНС в противостоянии с ЛНА. Еще в начале июня в ПНС заявляли, что признанное ООН правительство в Триполи будет готово к политическим переговорам с фельдмаршалом Хафтаром только после взятия под свой контроль аль-Джуфры и портового города Сирт. Триполийские чиновники опасаются, что Россия может создать там свои военные базы, и хотят помешать этому.

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