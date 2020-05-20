Появилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии

Опубликовано видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в Ливии. Кадры появились в Twitter-аккаунте Clash Report.
Ранее 20 мая турецкое агентство Anadolu сообщило об ударе армии правительства национального согласия (ПНС) Ливии по российской системе противовоздушной обороны (ПВО).
Уточнялось, что ЗРПК уничтожен с помощью беспилотника в районе города Тархуна.
В 2011 году в Ливии началась гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший с 1969 года. Сейчас в стране ситуация двоевластия: на западе базируется международно признанное правительство национального согласия (ПНС), на востоке — временный кабинет, действующий совместно с парламентом и Ливийской национальной армией (ЛНА).