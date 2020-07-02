Госдеп призвал ливийскую армию прекратить связи с Россией

Государственный департамент США призвал Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара прекратить связи с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление, в котором подведены итоги встречи представителей Вашингтона и ЛНА.

Отмечается, что целью переговоров служила демобилизация военных формирований на территории страны. США, в частности, выступили против любого военного вмешательства, за прекращение огня и возвращение к мирным переговорам под эгидой ООН. По версии Вашингтона, связь ЛНА с частной военной компанией (ЧВК) Вагнера, через которую Минобороны России якобы воздействует на Триполи, а также приостановка нефтедобычи идет вразрез с интересами Ливии и США.

«Американская сторона заявила, что те вооруженные группировки, которые пытаются подорвать политический процесс или предпринимать дестабилизирующие акты, не должны действовать при попустительстве [мирового сообщества], что они рискуют навлечь на себя международные санкции», — подчеркнули в Госдепе.

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Накануне муфтият Ливии призвал жителей страны и других мусульман к борьбе с российской оккупацией. По версии муфтията, российские наемники вторглись в страну для контроля над ее ресурсами и территориями.

17 июня Африканское командование Вооруженных сил США заявило, что на стороне ЛНА сражаются две тысячи бойцов ЧВК Вагнера.

В стране продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и ЛНА под командованием Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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