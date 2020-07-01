Россию попросили сыграть более активную роль в конфликте в Ливии

Племена Ливии выступают за то, чтобы Россия играла более важную роль в разрешении кризиса в стране. Об этом РИА Новости рассказал вице-председатель верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии ас-Сенуси аль-Халик.

По его словам, позиция РФ по урегулированию конфликта сильна и отвечает национальным интересам жителей Ливии. Он назвал россиян сильными союзниками с большим опытом. Аль-Халик также отметил, что большинство оружия в Ливии именно российского или советского производства.

Ранее Верховный совет шейхов и старейшин племен Ливии захотел открыть банковский счет в России для раздачи прибыли от продажи нефти всем жителями страны. Деньги пойдут на развитие системы здравоохранения, образование и инфраструктуру в государстве.

В стране продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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