Жителям Ливии захотели раздавать деньги с российского счета

Верховный совет шейхов и старейшин племен Ливии захотел открыть банковский счет в России для раздачи прибыли от продажи нефти всем жителями страны. Об этом в интервью РИА Новости сказал вице-председатель совета ас-Сенуси аль-Халик.

«Я хотел бы, чтобы этот счет был открыт в России, чтобы все средства от продажи нефти были на этом счету и затем распределялись в равной степени между тремя регионами Ливии», — заявил аль-Халик. Деньги могут пустить на развитие системы здравоохранения, образование и инфраструктуру в стране, отметил он.

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Аль-Халик также заявил, что на ливийских нефтяных месторождениях могут начаться бои в случае, если до них дойдут протурецкие силы. В начале июня Национальная нефтяная корпорация Ливии возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении страны Эш-Шарара. Из-за пяти месяцев простоя бюджет страны потерял более пяти миллиардов долларов. После возобновления работ неизвестные вооруженные силы вторглись на крупнейшее месторождение нефти и попытались остановить добычу сырья.

В стране продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

В июне российская частная военная компания покинула ливийский город Бани-Валид после того, как армия Хафтара потерпела поражение под Триполи.

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