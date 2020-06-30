Турция заявила об «играющей на руку» России в Ливии Франции

НАТО называет присутствие России в Ливии угрозой, тогда как Франция, входящая в Североатлантический союз, «играет на руку» России на севере Африки. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.

При этом он отметил, что Москва и Анкара стремятся прекратить кровопролитие в зоне конфликта в Ливии, а Франция негласно поддерживает вооруженные формирования фельдмаршала Халифы Хафтара.

Чавушоглу считает, что действия Франции в Ливии разрушительны. Он подчеркнул, что Анкара, напротив, с самого начала пыталась помочь обеспечить стабильность в стране.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что единственный способ решить конфликт в Ливии — немедленно прекратить огонь и решать вопросы на основе переговорного процесса. Он также настоял на том, чтобы воюющие друг с другом Ливийская национальная армия (ЛНА) и правительство национального согласия (ПНС) немедленно прекратили огонь.

В 2011 году в Ливии началась гражданская война, в результате был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. Сейчас в стране наблюдается ситуация двоевластия: на востоке заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе, в Триполи — правительство национального согласия. На стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками называют Францию и ОАЭ.

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