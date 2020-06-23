Лавров предложил единственный способ решить конфликт в Ливии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что единственный способ решить конфликт в Ливии — немедленно прекратить огонь и решать вопросы на основе переговорного процесса. Его слова цитирует РИА Новости.

Министр призвал стороны конфликта придерживаться декларации Берлинской мирной конференции. Он также настоял на том, чтобы воюющие друг с другом Ливийская национальная армия (ЛНА) и правительство национального согласия (ПНС) немедленно прекратили огонь.

Лавров добавил, что предлагал такое решение проблемы и обсуждал его с рядом своих коллег. По его словам, все они согласны с тем, что конфликт нельзя решить военным путем. Глава МИД напомнил, что военное превосходство одной из сторон ливийского конфликта «каждый раз носило временный характер».

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19 января в Берлине прошла международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. В переговорах приняли участие лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Египта, а также генсек ООН, глава Еврокомиссии и представители других международных организаций.

По ее итогам глава правительства Фаиз Сарадж и фельдмаршал Халифа Хафтар обещали придерживаться достигнутых договоренностей, однако уже через месяц силы ЛНА обстреляли турецкий корабль в порту Триполи, контролируемом ПНС. Из-за этого Сарадж отказался от переговоров с Хафтаром.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и ЛНА. В 2011 году в Ливии началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи.

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