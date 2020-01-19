В США оценили переговоры по Ливии

Госсекретарь США Майк Помпео оценил переговоры по Ливии на берлинской конференции. Он подвел итоги встречи на своей странице в Twitter.

Помпео назвал диалог продуктивным и добавил, что тот был сосредоточен на поиске политического решения в Ливии. Дипломат написал, что Соединенные Штаты поддерживают народ Ливии в построении безопасного будущего. По его словам, они также выступают против иностранного вмешательства в дела государства.

Ранее сообщалось, что участники конференции по Ливии в Берлине договорились о плане урегулирования ситуации в стране. Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что было согласовано эмбарго на поставки оружия сторонам конфликта и усиленный мониторинг выполнения этого решения.

Международная конференция по Ливии прошла в Берлине в воскресенье, 19 января. В рамках мероприятия президент России Владимир Путин пообщался с Меркель и своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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