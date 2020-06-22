Египет вторгся в Ливию

Истребители военно-воздушных сил Египта F-16C/D совершили совместный полет с самолетами-заправщиками Airbus A330-243MRTT Tankers ВВС ОАЭ в воздушном пространстве Ливии. Об этом сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист и военный аналитик Бабак Тагвей (Babak Taghvaee).

По сообщениям, они, возможно, вторглись в страну и осуществляют удары по силам Правительства национального согласия в Мисрате совместно с истребителями российского производства ВВС Ливийской национальной армии Су-24M.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что страна может вторгнуться в Ливию на законных основаниях, и призвал египетскую армию к полной боевой готовности. Он отметил, что Египет получил прямые угрозы от поддерживаемых в Ливии «террористических наемников и ополченцев», поэтому любое военное вмешательство со стороны Каира отныне легитимно.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. В результате конфликта страна оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!