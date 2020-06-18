США заподозрили в переброске военной техники в Ливию

США могут перебрасывать военную технику в Ливию ради достижения своих интересов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский дипломатический источник.

Он рассказал, что американские военно-транспортные самолеты регулярно летают с немецкой базы «Рамштайн» в города Триполи и Мисурата на западе страны. По мнению источника, Вашингтон пытается подтолкнуть стороны ливийского конфликта к продолжению военных действий.

Собеседник РИА Новости подозревает, что грузы, которые американская сторона перебрасывает на запад Ливии, носят военный характер. Их распределением, вероятно, будет заниматься спецподразделение Африканского командования Вооруженных сил США (USAFRICOM), которое размещено у границы с Тунисом.

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17 июня USAFRICOM заявляло, что на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сражаются две тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Они якобы участвовали во всех военных действиях в течение 14-месячного наступления на Триполи.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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