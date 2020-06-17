Стало известно об инциденте между военными кораблями Турции и Франции в Ливии

В Средиземном море у берегов Ливии произошел инцидент с участием военных кораблей Турции и Франции. Об этом в среду, 17 июня, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как стало известно каналу, турецкий фрегат при помощи радара засек французский военный корабль, когда тот пытался приблизиться к ролкеру Cirkin, который перевозил оружие, предназначавшееся для сил правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Отмечается, что в инциденте оказался замешан и второй фрегат Военно-морских сил Турции.

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Когда именно произошел данный эпизод, не уточняется. При этом, по данным канала, подобные действия со стороны Анкары уже осудили в Париже, посчитав их провокационными и неприемлемыми.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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