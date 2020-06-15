Турция объяснила перенос переговоров с Россией

У России и Турции нет принципиальных разногласий по вопросу мирного урегулирования в Ливии. Визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Стамбул перенесли по другой причине, рассказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью изданию TRT Haber.

«Просто для установления продолжительного перемирия в Ливии нужно больше обсудить его детали, с участием ливийской стороны в том числе, для проработки дальнейших шагов. Мы поговорили по телефону с Лавровым и решили перенести встречу», — отметил он. Чавушоглу добавил, что предыдущие встречи по ливийскому урегулированию не привели к миру, поэтому теперь нужно «детально проработать вопрос».

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В конце прошлой недели сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике.

4 июня силы правительства национального согласия (ПНС) отбросили Ливийскую национальную армию (ЛНА) от столицы страны. После этого было объявлено о восстановлении полного контроля правительства над административными границами Триполи. Боевые действия продолжаются в Сирте в 450 километрах к востоку от столицы.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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