Предсказана роль России в случае отправки египетских войск в Ливию

Решение Египта по возможной отправке войск страны в Ливию может привести к разрастанию конфликта в регионе, либо увеличению посреднической роли России. Об этом в беседе с РИА Новости заявила советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

По ее словам, подобные действия Египта говорят о том, что дипломатические пути решения конфликта в регионе вскоре могут себя исчерпать. Однако речи о начале региональной войны пока не идет, хотя в условиях длительного гражданского конфликта нельзя исключать сценария противоборства союзников и покровителей Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром и Правительства национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем.

При этом есть и другой вариант развития событий, в котором эксперт предсказала роль России. «Демонстрация мускулов со стороны Египта вполне может охладить горячие головы как в Триполи, так и в поддерживающей Сарраджа Анкаре. И как раз сейчас будут особенно остро востребованы посреднические усилия России», — сказала Супонина.

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Она отметила, что Москва поддерживает хорошие отношения как с Египтом, так и с Ливией. С учетом действий Каира, помощь России будет нужна не только для поиска решения по урегулированию конфликта, но и для предотвращения его масштабного разрастания.

Ранее палата представителей (однопалатный парламент) Египта одобрила разрешение на введение войск на территорию других государств. Тем самым Каир получил разрешение на ввод войск в Ливию.

Правивший Ливией с 1969 года Муаммар Каддафи был свергнут и убит во время гражданской войны в 2011 году. В результате страна оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ.