Египту разрешили вводить войска на территорию Ливии

Палата представителей (однопалатный парламент) Египта одобрила разрешение на введение войск на территорию других государств. Об этом сообщает издание Mada Masr.

Издание подчеркивает, что тем самым Каир получил разрешение на ввод войск в Ливию. Решение приняли единогласно на секретном заседании парламента, куда не допустили ни журналистов, ни фотографов.

Один из депутатов рассказал, что голосование провели по требованию президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси.

21 июня он заявил, что Египет может вторгаться на территорию Ливии на законных основаниях, поскольку получает прямые угрозы от «террористических наемников и ополченцев». По словам главы государства, целью применения военной силы станет защита границы Египта, протяженность которой составляет 1,2 тысячи километров, а также достижение режима прекращения огня и установления мира и порядка в соседнем государстве. В этом решении ас-Сиси поддержали ОАЭ и Саудовская Аравия.

Правивший Ливией с 1969 года Муаммар Каддафи был свергнут и убит во время гражданской войны в 2011 году. В результате страна оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ.

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