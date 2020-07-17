В Ливии ответили на угрозы Египта о вторжении

Угрозы президента Египта Абделя Фаттах ас-Сиси вторгнуться в Ливию бессмысленны. Такое заявление в ответ на предупреждения из Каира сделал глава Верховного госсовета Ливии Халид Альмишри, передает Anadolu.

Глава политического органа, который сотрудничает с правительством национального согласия (ПНС), отметил, что президент Египта поддерживает диалог с «теми, кто лишен поддержки народа». В это же время, по мнению, Альмишри, Ливия уверенно продвигается на пути к созданию суверенного демократического государства. «Ас-Сиси прекрасно осознает, что люди, с которыми он встречался (лидер некоторых племен — прим. «Ленты.ру»), не представляют интересы ливийского государства», — заключил глава госсовета.

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14 июля правящий на востоке страны парламент при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара принял решение разрешить египетским военным вмешаться в ливийский конфликт. До этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе с иностранным вмешательством, тренируя и вооружая их. Также глава государства отмечал, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии есть легитимность по международному праву, так как будет иметь целью прекращение кровопролития.

В 2011-м в Ливии разразилась гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает ЛНА, а на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ.

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